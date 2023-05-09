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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبوعايد: شكوى الأهلي ضد لجنة الانضباط «مضللة».. وبيراميدز تعرض لظلم فادح

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن هناك تضليل في أزمة شكوى النادي الأهلي ضد تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الشباب والرياضة أوضح أنه تم الحصول على موافقة الفيفا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "النادي الأهلي يشكك في وجود موافقة من الفيفا، واتحاد الكرة يجب أن يُظهر الموافقات التي تلقاها من الاتحاد الدولي، لأن هناك عقوبات قد تصدر على الأهلي، بسبب اللجوء للقضاء المدني بناءً على الخطاب".

وأضاف: "الكرة المصرية ستواجه أزمة كبيرة في حالة التأكد من موافقة الاتحاد الدولي على قرار تشكيل لجنة الانضباط، والأهلي اعتبر القضية معركة كبرياء بسبب معاقبة كهربا وامكانية غيابه عن السوبر".

وزاد: "وجهة نظري، أن محمود البنا يستحق 6 من عشرة في السوبر، والزمالك لم يفاوض محمد الشيبي لاعب بيراميدز كما يتردد".

وتابع: "الخطاب المنشور بشأن تعهد لاعبي اليد بالفوز بكأس السوبر أمام الأهلي، هو أسوأ شيء حدث في الزمالك، خلال الفترة الماضية، رغم كمية الأزمات التي تحاصر النادي، لكن هذا الخطاب مسيئ للغاية، وإظهاره غريب للغاية، ويعبر عن الحال الذي وصل له النادي".

وأكمل: "هناك قرار إداري قوي قريب من وزارة الشباب والرياضة تجاه مجلس إدارة الزمالك، وغدا ستنتهي المهلة بشأن تنفيذ القرار الصادر من الوزارة بشأن تعيين قائم بأعمال رئيس للنادي لحين اقرب جمعية عمومية".

وأشار إلى أن بيراميدز تعرض للظلم من اتحاد كرة القدم؛ بعد رفض تأجيل مباراة الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء.

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