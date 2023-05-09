العامري فاروق: نستهدف 10 آلاف عضو بأول سنة بعد افتتاح فرع التجمع

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن سعر عضوية فرع التجمع الخامس يصل إلى 284 ألف جنيه بعد إضافة القيمة المضافة، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى على مساحة 40 فدانا من مساحة الأرض، والتي تصل إلى 50 فدانا، وكل المنشآت أصبحت جاهزة لاستقبال الأعضاء.

وقال العامري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "سيكون هناك تسويق لعضويات فرع التجمع الخامس، و3100 عضو قاموا بتسديد قيمة العضويات بالفعل، وأرض الفرع ملكية خاصة للنادي الأهلي".

وأضاف: "نستهدف الوصول إلى 5 آلاف عضو في الفترة المقبلة، بالسعر الحالي، ثم سيعلن مجلس الإدارة تعديل سعر الاشتراك في الفرع الجديد، ولذلك ستكون هناك فرصة جيدة أمام من يريد اللحاق ويشترك الآن في عضوية التجمع الخامس، وهناك أنظمة تقسيط أيضًا مع البنوك".

وأكمل: "نريد الوصول إلى 10 آلاف عضوية في السنة الأولى، والفرع يستوعب 35 ألف عضوية، كما أننا نستكمل منشآت أخرى في فرع الشيخ زايد، ولدينا نحو مليون عضو في جميع فروع النادي الأهلي".

وحول ملف استاد النادي الأهلي، قال العامري: "نقوم بالترتيب لبعض الأمور الخاصة بالاستاد، وذلك بالاتفاق مع شركة المنشآت الرياضية، وقريبًا سيتم الإعلان عن خطوات جيدة، والأمور تسير على ما يرام في ملف الاستاد".

وزاد: "الأهلي يستفيد أيضًا من الرعاة، وهم مستفيدين بشكل كبير أيضًا، والأهلي لديه علامة تجارية قوية والدليل تواجد العديد من الاعلانات على قميص الفرق، وكذلك تفوق فرق الأهلي رياضيًا في مختلف الألعاب، والنادي يستفيد كثيرًا من الفروع في جلب موارد مالية وهناك مزايدات تخص البنوك والمنشآت التجارية".

وختم تصريحاته: "مجلس إدارة النادي الأهلي يعمل كمجموعة واحدة في مختلف الملفات، الجميع يعمل من أجل النادي فقط، وحاليًا الأهلي متميز بشكل واضح في حصد الألقاب في مختلف الألعاب، والمجلس يعمل على جميع الملفات، لا نهرب من الملفات الصعبة ونضع حلولا لكل شيء".