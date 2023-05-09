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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علي زين يكشف تفاصيل إصابته في قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

كشف علي زين نجم فريق اليد بالأهلي، المعار من دينامو بوخارست الروماني، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وتوج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة (27-24)، ليحتفظ الأحمر باللقب للعام الثاني على التوالي.

وقال علي زين، في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: "عند سقوطي على الأرض في المباراة شعرت أن أحد اللاعبين ضربني على ظهري، لكني التفت ولم أجد أحدا، لكن الحمد لله الإصابة أبسط مما توقعت، فهي عبارة عن تمزق في عضلة السمانة".

وتابع: "بعد الإصابة مباشرة تواصل معي المسؤولون في دينامو بوخارست للاطمئنان على حالتي الصحية".

وأضاف علي زين: "سعيد للغاية بالعودة للمشاركة مع الأهلي والفوز بكأس السوبر الإفريقي، الأجواء كانت رائعة في حضور الجماهير".

وأكمل: "كانت هذه المرة الأولى التي ألعب فيها مباراة الأهلي والزمالك منذ رحيلي عن الفريق للاحتراف عام 2010، لدي ثقة كبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على التتويج بلقب أبطال الكؤوس تحت قيادة المدير الفني ديفيد ديفيز".

وأتم: "قوانين الاتحاد الدولي تمنع مشاركتي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، لأني سأشارك مع دينامو بوخارست في بطولة أوروبا". 

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