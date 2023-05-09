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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اعتزال محمد عبد الشافي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:"ترددت أنباء أمس الإثنين عن احتمالية اعتزال محمد عبد الشافي بنهاية الموسم الجاري، لكن لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر".

أضاف:" ردود فعل الناس على الخبر كانت رائعة لصالح اللاعب، لأنه لاعب محترم ومنضبط وجميل، حقق بطولات كتير ولا تسمع له صوت، نتمنى له التوفيق".

ويحظى محمد عبد الشافي بمكانة خاصة في قلوب جماهير نادي الزمالك بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام، لانضباطه التام داخل وخارج والملعب.

الزمالك يواجه بروكسي:

في سياق آخر، يستعد  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويفتقد الفريق الأبيض كل من ناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة للإصابة وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمر جابر وعمرو السيسي لعدم الجاهزية وأحمد سيد " زيزو" بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.

الزمالك شوبير محمد عبد الشافي نادي الزمالك بروكسى

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معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

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