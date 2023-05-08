الإصابة تهدد مصير محمد عبد الشافي وتدفعه للاعتزال

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني بنادي الزمالك ان محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي يدرس الاعتزال بنهاية الموسم الجاري في ظل تجدد الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وأكد المصدر، أن الإصابة تهدد مستقبل اللاعب وسيكون من الصعب استمراره في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر أن اللاعب يتابع حالته مع الجهاز الفني للفريق الأبيض قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك للقاء بروكسي المقبل في بطولة كأس مصر ، و ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق غدا الاثنين استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر