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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعثر مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق في الكرة الطائرة

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع نجم الزمالك السابق لكرة الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “تعثر مفاوضات الأهلي مع يوسفاني هيرنانديز لاعب فريق الطائرة السابق بالزمالك واللاعب ينضم للدوري الكوري”.

علي جانب أخر، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام المقبلة وحتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.
يقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

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