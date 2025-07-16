خالد طلعت يعلق على صفقة محمود ممدوح: إضافة كبيرة لفريق مودرن سبورت

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي صفقة محمود ممدوح مع فريق مودرن سبورت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"صفقة مهمة جدا وإضافة كبيرة لفريق مودرن سبورت .. الزمالك حاول يضمه قبل كده السنه اللي فاتت ومعرفش".

ويُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد ممدوح أحد أبرز المهاجمين الواعدين بمسابقة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة والذي تألق بقميص حرس الحدود وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.

محمود ممدوح هو الصفقة السادسة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد.