بملابس البحر .. ريم سامي تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة ريم سامي ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وظهرت ريم سامي، مرتديه كاش مايوه بتصميم مختلف والوان زاهيه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم سامي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة ريم سامي