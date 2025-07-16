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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: مفيش لاعب في الأهلي حالياً يستحق يكون أعلى من إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بأداء نجم الأهلي إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"الأهلي يخضع لـ شروط امام عاشور ويمدد عقد اللاعب لمدة موسمين.. ومساواته بـ تريزيجيه وزيزو في الراتب السنوي".

وأمنل:"سواء كنت بتحب امام او لا فكلنا لازم نعترف ان مفيش لاعب في الأهلي حالياً يستحق يكون أعلى من عاشور ".

وكان قد أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن تعديل عقد إمام عاشور في الأهلي "سلاح ذو حدين" وسيتم فتح الباب أمام تعديل وتمديد عقود لاعبين آخرين داخل الفريق، وأي نادٍ يقوم بالتعاقد مع لاعب من أجل تحقيق المكاسب، وهذا هو الطبيعي، وليس بمجرد تألقه يجب أن يتم تعديل العقد سريعا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في الأهلي، وبالتالي يستحق تعديل عقده للمساواة مع زيزو وتريزيجيه، كما أن إمام هو أفضل لاعب في مصر مؤخرًا، وبالتالي يستحق عقد جديد.

وأضاف: الوكلاء في مصر (حريفة) يقومون بجلب عروض وهمية برواتب مالية كبيرة، ليضطر النادي الذي يملك عقد اللاعب للاسراع في تعديل عقده براتب أكبر.

وواصل: الزمالك في أسوأ حالاته وأزماته يكون قادرًا على المنافسة مع الأهلي وبيراميدز. ولابد من دعم كل صفقات الزمالك، وراضٍ عن التدعيمات حتى الآن.

امام عاشور الاهلي الزمالك

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