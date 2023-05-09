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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي مطاي شمال المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه وأصيب 16 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إشارة من غرفة عمليات النجدة بوصول جثة و16 مصابا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل مركز مطاي.

بانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الاسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل، مقيم في مركز بني مزار، وإصابة 16شخص أخرين جميعهم من مركز بني مزار تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابت بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي الجثة داخل المشرحة، وانتقل رجال وحدة المرور بمركز مطاي، لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول أسباب وظروف وملابسات الحادث وانتداب لجنة فنية من إدارة المرور للمعاينة.

16 مصاب الطريق الصحراوى الشرقى تصادم سيارتين وقوع حادث تصادم قرية الشيخ حسن بسبب السرعه الزائده الأجهزة الامنية

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