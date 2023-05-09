طريقة متداولة لعلاج السكتة القلبية بواسطة الكحة.. ما حقيقة الأمر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بوست منتشر بشكل كبير حول طريقة علاج السكتة القلبية بواسطة "الكحة" بقوة شديدة وبشكل متكرر.. فما القصة؟

ويقول البوست المتداول: "ارجو الانتباه موضوع ضروري جدا لإنقاذ حياة العديد! علاج السكتة القلبية إذا أتتك وأنت لوحدك.. تستطيع مساعدة نفسك عن طريق تتبع الخطوات الاتية: الكحة بقوة شديدة وبشكل متكرر. نفس عميق يجب أن يؤخذ قبل كل كحة. والكحة يجب أن تكون عميقة وطويلة وتتكرر كل ثانيتين على الأقل بدون توقف او استسلام إلى أن تأتي المساعدة أو حتى تشعر أن القلب رجع للنبض الطبيعي".

حقيقة علاج السكتة القلبية بالكحة

بالبحث عن هذه المعلومة، تبين أنها غير صحيحة، وغير علمية، واتباع هذه الطريقة قد يعرض حياة المريض إلى الخطر.

ويتم تداول هذه الطريقة على الإنترنت منذ سنوات على مستوى العالم بعدة لغات، وسبق وفنده عدد من المواقع الأجنبية والجهات المختصة، مثل جمعية القلب الأمريكية American Heart Association التي قالت إن ما يسمى بـ"إنعاش القلب بالسعال Cough CPR" غير مفيد، ولا ينبغي تدريسه في دورات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

وأكدت جمعية القلب الأمريكية، على أنه إذا شعر المريض بأعراض جلطة في القلب عليه طلب المساعدة والتوجه إلى المستشفى على الفور.

نفس الأمر تؤكد عليه جمعية القلب البريطانية، حيث تصف تلك المعلومة بأنها "أسطورة" لا يجب تداولها، وأنه لا يجد أي دليل علمي على أن "إنعاش القلب بالسعال" سيوقف الأزمة القلبية.

ووفقا لعدد كبير من الأطباء، فإن موضوع إنعاش القلب عن طريق السعال غير دقيق، وقد يقتل بعض المرضى، وأن هذا المنشور يحرض على إضاعة وقت حيوي جدًا، حيث تكون للثانية قيمتها، في محاولات فاشلة لإنقاذ المريض".

وينصح الأطباء، المرضى الذين يشعرون بأعراض نوبة قلبية بالتوجه الفوري إلى المستشفى للحصول على الرعاية السريعة، وأخذ العلاجات الدوائية المناسبة، وإجراء عملية قسطرة عاجلة لفتح الشريان المسدود.

ما هي السكتة القلبية؟

السكتة القلبية هي فقدان مفاجئ لكل أنشطة القلب دون سابق إنذار في كثير من الأحيان، حيث لا يستطيع القلب ضخ الدم إلى المخ والرئتين والأعضاء الأخرى، بعدها يتوقف التنفس، ويصبح الشخص فاقدًا للوعي.

والحل في هذه الحالة هو النقل الفوري للمستشفى، لأنه بدون علاج فوري مناسب، يمكن أن تؤدي السكتة القلبية إلى الوفاة.

السعال قد يكون مفيدًا أحيانًا في حالة اضطراب نظم القلب وليس السكتة القلبية، بحسب جمعية الطب الأمريكية، وقد يكون السعال "إجراءً مؤقتًا في أماكن مثل معمل قسطرة القلب حيث يكون المريض واعيًا ويتم مراقبته باستمرار (على سبيل المثال، باستخدام جهاز تخطيط القلب).

ويمكن للممرضة أو الطبيب إرشاد وتدريب المرضى على السعال بقوة كل ثانية إلى ثلاث ثوان خلال الثواني الأولى من عدم انتظام ضربات القلب المفاجئ، ولكن نظرًا لعدم فعاليتها في جميع المرضى ، فلا ينبغي أن تؤخر العلاج النهائي".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعتبر أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وتشكل 16% من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. في عام 2019، توفي 9 مليون شخص بسبب أمراض القلب.

في مصر، 48% من الوفيات سنويًا بسبب أمراض القلب، بحسب وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.