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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل زفافه بأيام.. وفاة شاب في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

الشاب كيرلس جمال
الشاب كيرلس جمال

حالة من الحزن يعيشها أهالي مركز ملوي جنوب المنيا اليوم الثلاثاء بعدما تلقوا خبر وفاة الشاب كيرلس جمال داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة أسوان الزراعي السريع والذي نتج عن إصابة 19 شخصاً تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

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وبعد وفاة الشاب كيرلس جمال شعر الجميع بحزنٍ شديدٍ فيما عبر أحد أقاربه عن حزنه العميق لفقدان شاب محبوب من الجميع.

وقال مينا زكريا أحد أقارب الشاب كيرلس إنه كان مقرراً عقد حفل زفاف كيرلس السبت المقبل، وكان قد انتهى من جميع الترتيبات الخاصة بالحفل، موضحا أن الشاب كيرلس كان متجهاً إلى عمله عندما وقع الحادث.


كان الطريق الزراعي  القاهرة أسوان ملوي جنوب م المنيا، قد شهد مساء الأحد الماضي حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أسفر عن إصابة 19 شخصاً بسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 


وانتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.
 

الشاب كيرلس جمال
الشاب كيرلس جمال

الشاب كيرلس جمال
الشاب كيرلس جمال
الشاب كيرلس جمال
الشاب كيرلس جمال
السبت القادم الطريق الزراعى تحسين الخدمات حادث تصادم سيارتين ميكروباص

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