لن يشبه “أفلام هوليوود”.. بريطانيا تعلق على الهجوم المضاد الوشيك لـ أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أظهرت شجاعة ومقاومة كبيرين منذ بدء الغزو الروسي، لكن لا ينبغي للناس أن يتوقعوا هجومًا مضادًا يشبه “أفلام هوليوود” من كييف.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كليفرلي: “العالم الحقيقي لا يعمل بهذه الطريقة”.

تأتي تصريحاته وسط شائعات عن هجوم أوكراني مضاد وشيك ضد روسيا.

وقال كليفرلي: “آمل وأتوقع أن يقدموا أداءً جيدًا للغاية، لأنه كلما رأيت الأوكرانيين، فاق أداءهم التوقعات”، مضيفًا أن “الناس يجب أن يكونوا واقعيين.. هذا هو العالم الحقيقي، هذا ليس فيلم هوليوود”.

كما أعرب وزير الخارجية البريطاني، عن استعداد لندن لرؤية الصين تلعب دورًا أكثر إيجابية في إنهاء الحرب.

وقال كليفرلي: “نحن نعلم أن الرئيس الصيني شي جين بيج يتمتع بدرجة كبيرة من التأثير مع فلاديمير بوتين.. إذا تمكن من خلال تدخله من المساعدة في استعادة سيادة أوكرانيا، وإخراج القوات الروسية من ذلك البلد، فلن أنتقد ذلك”.