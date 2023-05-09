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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديدات روسيا.. أمريكا تكشف حقيقة اقتراب نشوب حرب نووية

النووي الروسي
النووي الروسي

قال مسئول عسكري أمريكي كبير ومسئول آخر بالإدارة الأمريكية، إنه على الرغم من التهديدات الروسية بشن ضربات نووية، لم ترصد الولايات المتحدة أي إشارات على تحرك أو تغييرات في القوات النووية الروسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسئولان إنه “نتيجة لذلك، لم تُجر الولايات المتحدة أي تغييرات على موقفها”.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “ليس لدينا أي مؤشرات على حدوث تغيير في وضع القوة الإستراتيجية لروسيا ونواصل مراقبة الوضع. لم نر شيئًا يبرر تغيير وضع قوتنا الإستراتيجية في هذا الوقت”.

وأثار القادة الروس مرارًا وتكرارًا احتمال نشوب حرب نووية في الأشهر الأخيرة.

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ومع كل تهديد، راقبت الولايات المتحدة وحلفاؤها القوات النووية الروسية بحثًا عن مؤشرات على تحرك أو استعدادات لنشرها.

وفي الآونة الأخيرة، قال الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، في أواخر أبريل الماضي إن خطر نشوب صراع نووي يتزايد كل يوم.

وأضاف مدفيديف: “هل يوجد مثل هذا الاحتمال اليوم؟ للأسف نعم، وهو يتزايد كل يوم لأسباب معروفة”.

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