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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من روسيا ضد بولندا بسبب إجراءات استفزازية

روسيا وبولندا
روسيا وبولندا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها سترد بقوة علي بولندا فيما يتعلق بالاستفزاز ضد الدبلوماسيين الروس في احتفال يوم النصر 9 مايو.

وقالت الخارجية الروسية: "تم إبلاغ وزارة الخارجية البولندية عن علم بالاحتفال الذي خططت له السفارة، لكن السلطات البولندية لم تمنع الأعمال الاستفزازية للمتظاهرين".

وأضافت: "سيتم تقديم احتجاج قوي للجانب البولندي".

وأشارت إلى أن موسكو تعتبر تعطيل الحفل بمناسبة يوم النصر في وارسو مظهرا آخر غير ودي من الجانب البولندي.

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في وقت سابق، منع حشد في وارسو، السفير الروسي، سيرجي أندريف، من وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في وارسو.

وطالب الحضور الدبلوماسي بخلع شريط القديس جورج من سترته ودفعوه إلى السيارة مما أجبر أندريف على مغادرة المقبرة التذكارية.

بولندا الدبلوماسيين الروس الخارجية الروسية يوم النصر وارسو الجانب البولندي

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