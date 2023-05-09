الصراع يشتعل.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوجه ضربة قاضية لجواسيس روسيا

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، قام بتخريب مجموعة من البرامج الضارة التي يستخدمها نخبة من جواسيس روسيا.

وأظهر إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي، حجم الصراع الرقمي بين اثنتين من القوى الإلكترونية العظمى في العالم.

ضربة قاضية

وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون، إن “الخبراء الفنيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي حددوا وعطلوا البرامج الضارة التي تستخدمها خدمة الأمن الروسية ضد عدد غير معلوم من أجهزة الكمبيوتر الأمريكية.. وهو أمر يأملون أن يوجه ضربة قاضية لأحد برامج التجسس السيبراني الرائدة في روسيا”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “إننا نعتبر ذلك أداة التجسس الأولى التي يستخدمونها”.

وأضاف أن “الحكومة الأمريكية تأمل في أن تقضي العملية عليها من ساحة المعركة الافتراضية”.