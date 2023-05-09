إدارة بايدن فقدت خوفها.. جنرال أمريكي يطالب بتطبيع العلاقات مع روسيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الإدارة الأمريكية الحالية بحاجة إلى تحسين العلاقات مع روسيا من أجل الحفاظ على السلام، وكذلك الحصول على المنافع المتبادلة.

وقال ماكجريجور، خلال محادثة مع المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، إن “إدارة جو بايدن فقدت خوفها من صراع مدمر قد يضر بالولايات المتحدة نفسها، ولهذا السبب تستمر في دفع موسكو إلى مواجهة مفتوحة”.

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نتدخل مع حلفائنا، وعلينا أن نعرض التفاوض دون شروط مسبق، وأن نتخلص من كل هذا الهراء بأن الروس يجب أن ينتحروا على الصعيد الوطني".

وأشار إلى مدى فاعلية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حيث ساعدت موسكو خلاله واشنطن بمعلومات استخبارية.

وقال: “يجب أن نعاملهم على قدم المساواة وليس كأعداء. أنا أرفض فكرة أن علاقاتنا مع روسيا يجب أن تكون عدائية ، ولا أعتقد أنه ينبغي أن يكونوا معاديين، وهذا لا يعني أنه يجب علينا أن نصبح أصدقاء ورفاقنا ولكن يجب أن نفهم مصالحهم".