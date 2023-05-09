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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تكشف عن تحركها لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

الصين
الصين

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستحافظ على التواصل مع جميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية كجزء من جهودها للسعي إلى وقف إطلاق النار.

ذكر تشين فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك فى برلين، أن الصين لن “تصب الزيت على النار”.

وفي وقت سابق من اليوم، حث المستشار الألماني، أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي، على تسريع الجهود المبذولة لعقد صفقات تجارية حرة جديدة.

قال شولتس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل بجد أكبر لإبرام صفقات التجارة الحرة بسرعة مع مجموعة من البلدان مثل مجموعة ميركوسور والهند وكينيا والمكسيك.

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وقال شولتس، في خطاب يتناول المشرعين في البرلمان الأوروبي ستراسبورج، إنه: "من المنطقي للغاية إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا وأستراليا وكينيا - على المدى الطويل - مع العديد من البلدان الأخرى".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يقلل من المخاطر في علاقاته مع الصين حيث أصبحت بكين حازمة بشكل متزايد في التنافس مع الكتلة 27 دولة".

الصين الازمة الاوكرانية برلين

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