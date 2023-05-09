بسبب شركاتها.. تحذير عاجل من الصين لـ الاتحاد الأوروبي

حذرت الصين، اليوم الثلاثاء، من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، حث المستشار الألماني، أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي، على تسريع الجهود المبذولة لعقد صفقات تجارية حرة جديدة.

وقال شولتس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل بجد أكبر لإبرام صفقات التجارة الحرة بسرعة مع مجموعة من البلدان مثل مجموعة ميركوسور والهند وكينيا والمكسيك.

وقال شولتس، في خطاب يتناول المشرعين في البرلمان الأوروبي ستراسبورج، إنه: "من المنطقي للغاية إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا وأستراليا وكينيا - على المدى الطويل - مع العديد من البلدان الأخرى".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يقلل من المخاطر في علاقاته مع الصين حيث أصبحت بكين حازمة بشكل متزايد في التنافس مع الكتلة 27 دولة".