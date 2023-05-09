تعليق قاس من الصين على طرد دبلوماسي كندي من البلاد.. القصة الكاملة

علقت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على طرد دبلوماسي كندي في شنجهاي، مؤكدة أنه قرارا "عادلا وضروريا".

وقامت الصين اليوم الثلاثاء، بطرد الدبلوسي الكندي في خطوة انتقامية بعد أن أمرت أوتاوا دبلوماسيا صينيا ومقره تورونتو بمغادرة البلاد، وتصاعد العلاقات المتوترة بالفعل وسط مخاوف بشأن التأثير الصيني في كندا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، وانج وين بين، في مؤتمر صحفي دوري إن ه "ردا على استفزاز الكندي غير المعقول، اعتمدت الصين تدابير انتقامية مماثلة".

"الصين لا تتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

وأضاف "إن طرد الدبلوماسي الصيني ينتهك القواعد التي تحكم العلاقات الدولية"، مؤكدا أن "طرد الدبلوماسي الكندي إجراء عادل وضروري".

وشدد على أن الصين لن تتردد في عزمها على حماية مصالحها المشروعة.

وحثت المسؤول الصيني كندا على ضرورة وقف الاستفزازات "غير المنطقية" على الفور.

قامت كندا بطرد الدبلوماسي الصيني تشاو وي يوم الاثنين بعد أن اتهمه تقرير الاستخبارات بمحاولة استهداف مشرع كندي ينتقد معاملة الصين للأقلية المسلمة في أويغور.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الاثنين "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي". ورداً على "الإجراءات غير المعقولة" في كندا ، أخبرت الصين القنصلية الكندية في شنجهاي، لمغادرة الصين بحلول 13 مايو ، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصينية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه اكتشف تقرير للاستخبارات في صحيفة، وألقى يوم الأربعاء باللوم على وكالة التجسس لعدم نقله إليه في ذلك الوقت قبل أن يتم توجيه الوكالة لتمرير معلومات حول تهديدات لأعضاء البرلمان وعائلاتهم.

ونشرت وسائل الإعلام الكندية العديد من التقارير، مشيرة إلى مصادر الاستخبارات المجهولة، وزعمت أن هناك مخططات تديرها الحكومة الصينية للتدخل في انتخابات كندا الأخيرة.

وقد نفت بكين هذه الادعاءات.

وقال ترودو إن الصين حاولت التداخل في تصويت 2019 و 2021 ، لكن الجهود لم تغير النتيجة. وقد عين محققًا خاصًا مستقلًا للتحقيق في هذه الادعاءات.