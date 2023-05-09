خفض المخاطر في العلاقات مع الصين.. شولتز يدعو لإصلاح وتوسيع الاتحاد الأوروبي

حث المستشار الألماني، أولاف شولتز الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تسريع الجهود المبذولة لعقد صفقات تجارية حرة جديدة.

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل بجد أكبر لإبرام صفقات التجارة الحرة بسرعة مع مجموعة من البلدان مثل مجموعة ميركوسور والهند وكينيا والمكسيك.

وقال شولتز، في خطاب يتناول المشرعين في البرلمان الأوروبي ستراسبورج، إنه: "من المنطقي للغاية إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا وأستراليا وكينيا - على المدى الطويل - مع العديد من البلدان الأخرى".

وتابع إن: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يقلل من المخاطر في علاقاته مع الصين حيث أصبحت بكين حازمة بشكل متزايد في التنافس مع الكتلة 27 دولة".

وأضاف: "لقد زاد التنافس والمنافسة من جانب الصين بلا شك".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يدرك هذا التطور ويتفاعل وفقًا لذلك. وأنا أتفق مع (رئيس المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لين في انه لا ينبغي لنا أن نهدف إلى إلغاء المخاطر جميعها ولكن فقط تقليلها بشكل ذكي"



كما دعا المستشار الألماني الاتحاد الأوروبي لتسريع الجهود المبذولة لدمج صناعاته الدفاعية والمشتريات المشتركة للذخائر في كييف بينما تضغط موسكو في حربها على أوكرانيا.

وأشار شولتز إلى أنه لن يتم سماع أوروبا إلا إذا كانت تتحدث بصوت واحد، فقد تم تعيين شولتز في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في يوم أوروبا.

وأضاف قائلاً: "لقد أظهرت حرب العدوان الوحشية في روسيا ضد أوكرانيا مدى أهمية هذا الإدراك".

وتابع: "يجب أن يهدف الاتحاد الأوروبي إلى التعاون العسكري الأقرب".