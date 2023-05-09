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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم.. الأمم المتحدة: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة حاليا

صدى البلد

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن هناك فرصة ضئيلة لأن تجلس أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات في أي وقت قريب، مشيرًا إلى أن كلا البلدين لا يزالان يعتقدان أنهما قادران على تحقيق أهدافهما عسكريًا.

وقال جوتيريش لصحيفة “إل بايس” الإسبانية: “للأسف، أعتقد أن مفاوضات السلام غير ممكنة في الوقت الحالي”، موضحا أن “روسيا تبدو غير راغبة في الوقت الحالي في الانسحاب من الأراضي التي تحتلها بينما تأمل أوكرانيا في استعادة السيطرة عليها بالقوة”.

وأضاف أنه  “على الرغم من الظروف، تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لحمل كييف وموسكو على التفاوض”، مستشهدا باتفاق الحبوب الذي أصبح مستقبله معلقًا في الوقت الحالي حيث ترفض روسيا تجديده بعد 18 مايو باعتباره أهم مبادرة حتى الآن.

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وأوضح جوتيريش، أن “ممثلون رفيعو المستوى يعملون على ترتيب اجتماع للأطراف المعنية في اسطنبول لتمديد الاتفاق”، مقرا بأن “اعتراضات موسكو لها ما يبررها”.

وأكد أنه في حين أن تصدير المواد الغذائية والأسمدة من البلاد لا يخضع للعقوبات، إلا أنه يتم حظره فعليًا بسبب العقبات غير المباشرة المتبقية.

جوتيريش أوكرانيا روسيا الأمم المتحدة

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