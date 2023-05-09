غير أخلاقية وعدوانية.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن حضور الاستعراض العسكري بروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، إن حضور زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة للعرض العسكري في روسيا بأنه خطوة غير أخلاقية وغير ودية تجاه كييف.

وقال نيكولينكو، في بيان عبر "فيسبوك": "نعتبر مشاركة زعماء الدول الأجنبية المذكورة في الفعاليات الرسمية خطوة غير أخلاقية وغير ودية تجاه أوكرانيا وإظهارا للازدراء تجاه الشعب الأوكراني".

وحذر العرض العسكري في موسكو زعماء كل من أرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا هجوميًا في موكب يوم النصر في موسكو ، متهمًا الغرب بشن "حرب حقيقية" ضد روسيا، مستعرضا القوة العسكرية الروسية.

واصطف الآلاف في شوارع الميدان الأحمر في موسكو اليوم الثلاثاء كجزء من العرض الروسي السنوي ، بمناسبة دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.