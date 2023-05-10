الحوار الوطني.. كيف أسهمت حياة كريمة في تحقيق العدالة الاجتماعية؟

تناقش لجنة العدالة الاجتماعية بـ الحوار الوطني العديد من برامج الحماية الاجتماعية وتعد مبادرة حياة كريمة من اهم البرامج التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف المبادرة توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

حياة كريمة

حياة كريمة .. مبادرة وطنية أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها.

تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

ومن هنا، ولأولِ مرة التزمت كل مؤسسات الدولة بالتحرك على نطاق واسع –وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

حيث تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

تسعى مبادرة حياة كريمة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.

مرتكزات مبادرة حياة كريمة

توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل. توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء. أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

الفئات المستهدفة

النساء المعيلات والمطلقات.

الأيتام والأطفال.

الشباب القادر على العمل

الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.

كبار السن.

ذوي الهمم

المتطوعين

محاور عمل مبادرة حياة كريمة

سكن كريم رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

خدمات طبية بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ).

خدمات تعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية.

إنشاء فصول محو الأمية.

تمكين اقتصادي تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل. تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية.

توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة.

زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية.

تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.

توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة. زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية. تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال. 7- تدخلات بيئية: كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.. إلخ.

مراحل عمل مبادرة حياة كريمة

تم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

المرحلة الأولى من المبادرة:

تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر إحتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

استهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد). ١١ محافظة.

وقال هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة في الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

وتغطي المرحلة الثانية 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة.

أشارت السعيد إلى رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات اولية) للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة

القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.