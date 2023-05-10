نشرة المرأة| ماذا يحدث لجسد المتزوجين عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة؟.. ميار الببلاوي تثير الجدل من أحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:
بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد
شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام بآخر صورة لها في الجيم وهو ما أثار الجدل حولها.
للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة؟
قد يبدو التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة طويلة أمر لا ضرر منه، ولكن الحقيقة أن الانقطاع عن الجماع قد يُهدّد الزوجين بمجموعة من الأضرار على الصعيدين العضوي والنفسي وهو ما نقدمه لك في هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى..
بعد خلافها مع وفاء مكي .. صور أثارت الجدل لـ ميار الببلاوي|شاهد
أثارت أزمة الفنانة ميار الببلاوي ووفاء مكى جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية وتصدرت الأزمة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراجع الفنانة ميار الببلاوى عن شهادتها في قضية الخادمتين.
للعجز الجنسي .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟
قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد شرب القرفة.
سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه
أثار خبر وفاة الكاتب محمود بكري حالة من الحزن فى الوسط الصحفي والبرلماني خاصة أنه عضو بمجلس الشيوخ الحالي.
وأعلن الإعلامى مصطفى بكري شقيق الكاتب الراحل أنه كان يعانى من أزمة صحية أدت لدخوله المستشفى العسكري والاحتجاز فى الرعاية المركزة .