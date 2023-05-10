عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. بعد وفاة محمود بكري به| أعراض صادمة للالتهاب الرئوي.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها.. وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

خيم الحزن الوسط الصحفي والبرلماني والسياسي على وفاة الكاتب محمود بكري؛ حيث إنه كان يعانى من الالتهاب الرئوي والذي تسبب في دخوله المستشفى لمدة تجاوزت الـ70 يوما.

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

سيطر على جمهوري ومتابعي عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، الحزن نتيجة سماع خبر وفاتها البالغة من العمر ٢٣ عام، والتي وصلت إلى النهائيات لملكة جمال الكون الأوسترالية في 2022.

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

ظهرت النجمة إيمان العاصي ، مع إبنتها وأولادها في برنامج منى الشاذلي، وذلك احتفالا بنجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة، والتي قامت فيه بدور دلال.

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام مؤخرا بإطلالة انيقة وجذابة، وغالبا ما تلهم إطلالتها كل العالم.

أهم الموضوعات “صدى البلد الإلتهاب الرئوي الأخبار المهمة التواصل الاجتماع السوشيال ميدي السوشيال ميديا إيمان العاصي وإبنتها برنامج مني الشاذلي بعد تصدرها التريند مجالي المرأة والصحة واقع التواصل الاجتماعي وفاة الكاتب محمود بكري ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة| ماذا يحدث لجسد المتزوجين عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة؟.. ميار الببلاوي تثير الجدل من أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة: عبير صبري بحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه.. فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيًا.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بالبيجامة.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

نشرة المرأة.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل باستا حارة بالجبن ابتعد عنها فورا.. أطعمة تسبب مرض السكر

هل يجوز أكل طعام من شخص ماله حرام ؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي علي أراضيها

الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي لغزة

موريتانيا تدين التصيعدات الإسرائيلية الأخيرة في غزة

اعتراف صادم.. وزير خارجية أوكرانيا يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد

مفاجأة مدوية.. الكونجرس يتهم المخابرات المركزية الأمريكية بالتورط في فضيحة نجل بايدن

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ