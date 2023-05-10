نشرة المرأة.. بعد وفاة محمود بكري به| أعراض صادمة للالتهاب الرئوي.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها.. وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:
بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي
خيم الحزن الوسط الصحفي والبرلماني والسياسي على وفاة الكاتب محمود بكري؛ حيث إنه كان يعانى من الالتهاب الرئوي والذي تسبب في دخوله المستشفى لمدة تجاوزت الـ70 يوما.
وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟
سيطر على جمهوري ومتابعي عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، الحزن نتيجة سماع خبر وفاتها البالغة من العمر ٢٣ عام، والتي وصلت إلى النهائيات لملكة جمال الكون الأوسترالية في 2022.
بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور
ظهرت النجمة إيمان العاصي ، مع إبنتها وأولادها في برنامج منى الشاذلي، وذلك احتفالا بنجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة، والتي قامت فيه بدور دلال.
بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق
ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام مؤخرا بإطلالة انيقة وجذابة، وغالبا ما تلهم إطلالتها كل العالم.