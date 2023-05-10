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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

وفاة المرشحة للقب
وفاة المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها

سيطر على جمهوري ومتابعي عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، الحزن نتيجة سماع خبر وفاتها البالغة من العمر ٢٣ عام، والتي وصلت إلى النهائيات لملكة جمال الكون الأوسترالية في 2022.

 ولاقت سيينا وير مصرعها وذلك بعد تعرضها لحادث مؤلم، وذلك أثناء ركوبها الخيل في أستراليا .

وفاة المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها

وفقًا لما نشر في صحيفة نيويورك بوست، كانت تمارس سيينا وير هواية الخيل بموطنها في استراليا، وذلك في 2 أبريل، وأثناء ركوبها الخيل سقطت من على ظهر حصانها.

ونقلت سيينا وير، المستشفي على آثارها، وتم وضعها على أجهزة الإنعاش لعدة أسابيع بسبب إصاباتها، ولم تستجيب حالتها للعلاج، واتخذت عائلتها قرار بفصل أجهزت الإنعاش عنها، وفور ذلك أعلنوا عن خبر وفاتها.

والجدير بالذكر أن سيينا كانت في مسابقة ملكة جمال الكون الأسترالية نهاية لعام 2022، من ضمن 27 متسابقة ، كما أنها تخرجت من كلية الآداب الإنجليزي وعلم النفس من جامعة سيدني.

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