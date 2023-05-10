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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

أعراض الإلتهاب الرئوي
أعراض الإلتهاب الرئوي  

خيم الحزن الوسط الصحفي والبرلماني والسياسي على وفاة الكاتب محمود بكري؛ حيث إنه كان يعانى من الالتهاب الرئوي والذي تسبب في دخوله المستشفى لمدة تجاوزت الـ70 يوما.

 

أعراض الالتهاب الرئوي

 

ويُعد الالتهاب الرئوي عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وقد تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد، الأمر الذي يسبب السعال المصحوب بالبلغم، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس. 

 

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ويمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والفيروسات والفطريات، أن تسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وفقا لما نشر في موقع “ مايو كلينك” الطبي.

 

ويمكن أن يتراوح مدى خطورة الإصابة بالالتهاب الرئوي من درجة خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة. ويكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الأكبر من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

 

أعراض الإلتهاب الرئوي

 

وتتراوح علامات وأعراض الالتهاب الرئوي بين الخفيفة والشديدة، وذلك بناءً على عوامل مثل نوع الجرثومة المُسبِّبة للعدوى، والعمر، والحالة الصحية العامة، وعادةً ما تتشابه العلامات والأعراض الخفيفة مع علامات وأعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لفترة أطول، وقد تتضمن علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:

_ ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

_ التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر)السعال، والذي قد ينتج عنه البلغم.

_ الإرهاق.

_ الحمى، والتعرق ونفضان الارتجاف

_ درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف).

_ غثيانً أو قيء.

_  إسهال مع ضيق تنفس.

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