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رئيس التحرير
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مرأة

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

إطلالة إيمان العاصي
إطلالة إيمان العاصي وإبنتها في برنامج منى الشازلي  

ظهرت النجمة إيمان العاصي ، مع إبنتها وأولادها في برنامج منى الشاذلي، وذلك احتفالا بنجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة، والتي قامت فيه بدور دلال.

إطلالة إيمان العاصي وإبنتها في برنامج منى الشازلي

 

وظهرت إيمان العاصي  مع إبنتها ، وقد بدأ الشبه الكبير بين الابنة وأمها.

 

 

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وظهرت ابنة إيمان العاصي مرتدية ملابس كلاسيكية، فأختارت توب باللون الأسود ، وعليه بنطال بنفس اللون بتصميم الأوفر سايز.

 

إطلالة إيمان العاصي وإبنتها في برنامج منى الشازلي

 

وتركت أبنة إيمان العاصي شعرها منسدلا عبر أكتافها، بتسريحة أنسيابية وناعمة، وهوما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

إطلالة إيمان العاصي وإبنتها في برنامج منى الشازلي

 

ولم تتكلف أبنة إيمان العاصي في وضع  المكياج والإكسسورات تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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