بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام مؤخرا بإطلالة انيقة وجذابة، وغالبا ما تلهم إطلالتها كل العالم.

سعر إطلالة كيت ميدلتون

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان طويل باللون الازرق وبأكمام طويلة ويتوسطه حزام بنفس لون الفستان وبتصميم كشكشة من جانبي الفستان.

ووصل سعر فستان كيت ميدلتون 2,108 ريال سعودي اي ما يعادل 17367.85 جنيه مصري.

سعر إطلالة كيت ميدلتون

وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

واختارت كيت ميدلتون قرطين طويلين وناعمين باللون الذهبي من زارا ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.