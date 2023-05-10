عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام مؤخرا بإطلالة انيقة وجذابة، وغالبا ما تلهم إطلالتها كل العالم.

 

سعر إطلالة كيت ميدلتون 

 

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان طويل باللون الازرق وبأكمام طويلة ويتوسطه حزام بنفس لون الفستان وبتصميم كشكشة من جانبي الفستان.

 

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

تتخطى 8 ملايين جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

 

ووصل سعر فستان كيت ميدلتون 2,108 ريال سعودي اي ما يعادل 17367.85 جنيه مصري.

 

سعر إطلالة كيت ميدلتون

 

وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

 

واختارت كيت ميدلتون قرطين طويلين وناعمين باللون الذهبي من زارا ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كيت ميدلتون إطلالة كيت ميدلتون سعر إطلالة كيت ميدلتون حفل تتويج الملك تشارلز زوجة الأمير ويليام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

موضوعات متعلقة

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

في 3 دقائق.. طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكرويف

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

من سيارتها.. حلا شيحة تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة: عبير صبري بحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه.. فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيًا.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بالبيجامة.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

مصابة به منذ ولادتها.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

ترشيحاتنا

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية لإطلاق الصواريخ في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ