عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكشوف الأكتاف.. درة في ظهور مميز عبر السوشيال ميديا

درة
درة

نشرت الفنانة درة، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة مرتدية فستان أنيق مكشوف الأكتاف، باللونين الأسود والفوشيا، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، ونالت إطلالة درة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعى، ومصطفى أبو سريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدى هيكل، وحسنى شتا، ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.

درة أخبار درة اطلالات درة اعمال درة التونسية درة زروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

إلى تونس.. كهربا يشوق الجماهير قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

عقب رحيل النائب محمود بكري.. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

وزير الأوقاف ينعى النائب محمود بكري

أخبار السوشيال ميديا.. ميسي يكتسح تريند تويتر.. ومحمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

محمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

أحمد حسن يكشف عن بديل مدرب بيراميدز حال رحيل باتشيكو.. تفاصيل

إبراهيم عبدالجواد يعلق علي انتقال ميسي إلى الدوري السعودي.. شاهد

ترشيحاتنا

سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ