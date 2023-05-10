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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 400 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من سيارات الهاتشباك الجديدة التي تأتي بمواصفات عصرية، وتتميز بصغر حجمها ومرونتها الكبيرة داخل المدن.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 سيارات هاتشباك جديدة بالأسعار والمواصفات:

سيتروين وبيجو.. سيارات أوروبية 2023 تحت 950 ألف جنيه

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سيات ابيزا موديل 2

سيات ابيزا موديل 2022

تعتمد السيارة سيات ابيزا موديل 2022 على محرك 3 أسطوانات، 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSG يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2022

سيات ابيزا موديل 2022 الفئة الأولى REFERENCE بسعر 850,000 جنيه      

سيات ابيزا موديل 2022 الفئة الثانية FR بسعر 975,000 جنيه

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

دعمت سوزوكي سيلاريو موديل 2022، بنوعين من نواقل الحركة الأول خماسي السرعات مانيوال، والأخر بقدرات أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كم ، وتصل السرعة القصوى  إلى 140 كم/ساعة.

 

أسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة 

أول فئة مانيوال GA بسعر 399.900 ألف بدلاً من 374.900 ألف 

ثاني فئة مانيوال GL بسعر 409.900 ألف جنيه بدلاً من 384.900 ألف 

ثالث فئة مانيوال بجنوط ألمنيوم بسعر 419.900 ألف جنيه بدلاً من 394.900 ألف 

رابع فئة أوتوماتيك GL بسعر 489.900 ألف جنيه بدلاً من 459.900 ألف

هيونداي i20 موديل 2022

هيونداي i20 موديل 2022

تستمد هيونداي i20موديل 2022 قوتها من خلال محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

 

أسعار هيونداي i20 موديل 2022

- فئة Spirit بسعر 625 ألف جنيه .

- فئة Dynamic بسعر 660 ألف جنيه .

- فئة Elite  بسعر 685 ألف جنيه .

- فئة Ultimate بسعر 710 ألف جنيه.

ستروين C3 موديل 2023

ستروين C3 موديل 2023

دعمت السيارة ستروين C3 موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 674.000 ألف جنيه 

الفئة الثانية بسعر 759.000 ألف جنيه 

 

فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023

تحصل سيارة فورد فوكاس 2023 علي قوتها من محرك 3 سلندر، وتنتج السيارة قوة تصل الي 120 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، ومحرك سعة 1500 سي سي، وعزم أقصي للدوران يصل الي 151 نيوتن/متر.

 

مواصفات السيارة فورد فوكاس 2023

الفئة الاولى بقيمة قدرها 840,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 860,000 جنيه     

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 870,000 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 900,000 جنيه    

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 905,000 جنيه  

الهاتشباك هاتشباك سيات إبيزا سوزوكي سيلاريو مانيوال فورد فوكاس ستروين C3

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