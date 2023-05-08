سيتروين وبيجو.. سيارات أوروبية 2023 تحت 950 ألف جنيه

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة مميزة واعتمادية، ومن ضمن تلك الإصدارات يوجد الكثير من الإصدارات الأوروبية التي نالت شهرة واسعة بيتن المصريين ومنها، فيات تيبو، وسيات ابيزا ، وسيتروين C3 اير كروس .

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات أوروبية موديل 2023 أسعارها أقل من 950 ألف جنيه :

1- سيتروين سي اليزيه

تنتمي سيارة سيتروين سي اليزيه الي فئة السيارات السيدان، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة سيتروين سي اليزيه الي 50 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023



تتوافر سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 559 ألف جنيه للفئة الأولي، و599 ألف جنيه للفئة الثانية .

2- بيجو 301

تخرج سيارة بيجو 301 موديل 2023 قوة 115 حصان، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتملك سيارة بيجو 301 عبلة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

بيجو 301 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 624 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 654 ألف جنيه .

3- سيتروين C3 اير كروس

سيارة سيتروين C3 اير كروس تنتمي إلي فئة السيارات الكورس أوفر، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 205 نيوتن/متر، وقوة 110حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 789 ألف جنيه للفئة الأولي، ويرتفع السعر ليصل الي 869 ألف جنيه .

4- سيات ابيزا

تستمد سيارة سيات ابيزا قوتها من محرك سعة 100 سي سي تيربو، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتملك سيارة سيات ابيزا ناقل حركة أوتوماتيك، تصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .

سيات ابيزا موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2023 تباع بسعر 800 ألف جنيه، ويصل سعة الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2023 الي 910 ألف جنيه .

5- فيات تيبو

تتسارع سيارة فيات تيبو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتملك محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 152 نيوتن/مرت، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

فيات تيبو موديل 2023

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر يبدأ من 825 ألف جنيه، ويصل الي 975 ألف جنيه .