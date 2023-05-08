عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين وبيجو.. سيارات أوروبية 2023 تحت 950 ألف جنيه

سيارات أوروبية 2023
سيارات أوروبية 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة مميزة واعتمادية، ومن ضمن تلك الإصدارات يوجد الكثير من الإصدارات الأوروبية التي نالت شهرة واسعة بيتن المصريين ومنها، فيات تيبو، وسيات ابيزا ، وسيتروين C3 اير كروس .

فرصة.. خصم 70% على سيارات سيات ابيزا 2022

قائمة الأسعار الجديدة لـ سيارات فيات 2023 في مصر

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات أوروبية موديل 2023 أسعارها أقل من 950 ألف جنيه :

1- سيتروين سي اليزيه

تنتمي سيارة  سيتروين سي اليزيه الي فئة السيارات السيدان، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة  سيتروين سي اليزيه الي 50 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023


تتوافر سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 559 ألف جنيه للفئة الأولي، و599 ألف جنيه للفئة الثانية .

2- بيجو 301

تخرج سيارة بيجو 301 موديل 2023 قوة 115 حصان، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتملك سيارة بيجو 301 عبلة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

بيجو 301 موديل 2023 

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 624 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 654 ألف جنيه .

3- سيتروين C3 اير كروس

سيارة سيتروين C3 اير كروس تنتمي  إلي فئة السيارات الكورس أوفر، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 205 نيوتن/متر، وقوة 110حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 

تبدأ أسعار سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 789 ألف جنيه للفئة الأولي، ويرتفع السعر ليصل الي 869 ألف جنيه .

4- سيات ابيزا

تستمد سيارة سيات ابيزا  قوتها من محرك سعة 100 سي سي تيربو، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتملك سيارة سيات ابيزا ناقل حركة أوتوماتيك، تصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .

سيات ابيزا موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2023 تباع بسعر 800 ألف جنيه، ويصل سعة الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2023 الي 910 ألف جنيه .

5- فيات تيبو

تتسارع سيارة فيات تيبو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتملك محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 152 نيوتن/مرت، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

فيات تيبو موديل 2023

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر يبدأ من 825 ألف جنيه، ويصل الي 975 ألف جنيه .

سيتروين سي إليزيه بيجو 301 سيتروين C3 اير كروس سيات إبيزا فيات تيبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

سوزوكي تطرح موديلات 2023 بأسعار جديدة| تفاصيل

لذوي الاحتياجات الخاصة.. مرسيدس E200 بتخفيضات خيالية| صور

لمدة 10 سنوات.. 5 سيارات جديدة ذات تكلفة صيانة منخفضة |اعرف مواصفاتها

مرسيدس E وأودي A7 .. مواصفات 5 سيارات فاخرة منخفضة الاستهلاك للوقود|صور

بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يمتلك 4 سيارات بـ 712 ألف يورو.. تفاصيل

صندوق الأمتعة يزيد من استهلاك وقود سيارتك .. اعرف التفاصيل

بالأسعار .. الفرق بين جيلي كول راي و شانجان CS35 plus |صور

ترشيحاتنا

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال إبريل 2023

بحضور بوتين.. الكرملين يكشف استعدادات روسيا لموكب النصر

الحرب الأوكرانية والاستيراد.. أسامة أبوالمجد: أسعار السيارات لن تنخفض مجددا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ