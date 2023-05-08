بيجو 2008 الفيس ليفت الجديدة تقدم لأول مرة بوجه جديد

اعلنت شركة بيجو الفرنسية ، الكشف عن سيارتها الفيس ليفت 2008 ونسختها الكهربائية e-2008 ، والتى ظهرت بمقدمة جديدة كليا كنسخ فيس ليفت .

بيجو 2008 الفيس ليفت

واوضحت بيجو خلال بيان لها ان السيارة الجديدة الفيس ليفت 2008 ونسختها الكهربائية e-2008 ، جاءت بتصميم يعكس تحركها الراقي ويقوي مكانتها في سيارات الـ SUV ، و سيتم إنتاج السيارات الجديدة في مصنع Vigo في إسبانيا ، وستكون متاحة ابتداءً من هذا الصيف .

وحصلت السيارة الفيس ليفت 2008 ونسختها الكهربائية e-2008، على مقدمة جديد ومصابيح LED جديدة، و شاشة لمس مركزية مقاس 10 بوصات بشكل قياسي ، بينما تمت إعادة تصميم شاشة الاتصال الرقمي مقاس 10 بوصات.

بيجو 2008 الفيس ليفت

اما عن فئات السيارة الفيس ليفت 2008 ، فتضم فئة Active و فئة Allure و فئة GT ، والتى ستضم على سقف متباين أسود ، وعناصر شبكية بلون الهيكل ، ومصابيح أمامية LED كاملة، وهناك شعارات جديدة في كل مكان أيضًا ، بالإضافة إلى تصميمات عجلات معدنية جديدة بأحجام تتراوح بين 16 و 18 بوصة وفي الداخل .

بيجو 2008 الفيس ليفت

وتاتى السيارة e-2008 الكهربائية بالكامل, فقد حصلت الآن على بطارية أكبر بقدرة 54 كيلو وات في الساعة ومحرك كهربائي جديد ، مما يعني أن القوة تقفز من 134 حصانًا إلى 154 حصانًا ، ويزيد النطاق الأقصى من 345 كيلو مترًا إلى 405 كيلو متر ، و محرك كهربائي بقدرة 115 كيلو وات وبطارية 54 كيلو وات في الساعة.

بيجو 2008 الفيس ليفت

وستبقى محركات 2008 التي تعمل بالبنزين كما هي إلى حد كبير ، مع توفر محرك 1.2 لتر ذو الثلاث أسطوانات المذكورة أعلاه بقوة 99 و128 حصان. وسيحصل الاصدار الأول على ناقل مانيوال من ست سرعات فقط ، بينما يمكن إقران الأخير يدويًا أو أوتوماتيكيًا بناقل من ثماني سرعات .