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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 2008 الفيس ليفت الجديدة تقدم لأول مرة بوجه جديد

بيجو 2008 الفيس ليفت
بيجو 2008 الفيس ليفت

اعلنت شركة بيجو الفرنسية ، الكشف عن سيارتها الفيس ليفت 2008 ونسختها الكهربائية e-2008 ، والتى ظهرت بمقدمة جديدة كليا كنسخ فيس ليفت .

بيجو 2008 الفيس ليفت 

واوضحت بيجو خلال بيان لها ان السيارة الجديدة الفيس ليفت 2008 ونسختها الكهربائية e-2008 ، جاءت بتصميم يعكس تحركها الراقي ويقوي مكانتها في سيارات الـ SUV ، و سيتم إنتاج السيارات الجديدة في مصنع Vigo في إسبانيا ، وستكون متاحة ابتداءً من هذا الصيف .

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وحصلت السيارة الفيس ليفت 2008 ونسختها الكهربائية e-2008، على مقدمة جديد ومصابيح LED جديدة، و شاشة لمس مركزية مقاس 10 بوصات بشكل قياسي ، بينما تمت إعادة تصميم شاشة الاتصال الرقمي مقاس 10 بوصات.

بيجو 2008 الفيس ليفت 

اما عن فئات السيارة الفيس ليفت 2008 ، فتضم  فئة Active و فئة Allure و فئة GT ، والتى ستضم على سقف متباين أسود ، وعناصر شبكية بلون الهيكل ، ومصابيح أمامية LED كاملة، وهناك شعارات جديدة في كل مكان أيضًا ، بالإضافة إلى تصميمات عجلات معدنية جديدة بأحجام تتراوح بين 16 و 18 بوصة وفي الداخل  .

بيجو 2008 الفيس ليفت 

وتاتى السيارة e-2008 الكهربائية بالكامل, فقد حصلت الآن على بطارية أكبر بقدرة 54 كيلو وات في الساعة ومحرك كهربائي جديد ، مما يعني أن القوة تقفز من 134 حصانًا إلى 154 حصانًا ، ويزيد النطاق الأقصى من 345 كيلو مترًا إلى 405 كيلو متر ، و محرك كهربائي بقدرة 115 كيلو وات وبطارية 54 كيلو وات في الساعة.

بيجو 2008 الفيس ليفت 

وستبقى محركات 2008 التي تعمل بالبنزين كما هي إلى حد كبير ، مع توفر محرك 1.2 لتر ذو الثلاث أسطوانات المذكورة أعلاه بقوة 99 و128 حصان.  وسيحصل الاصدار الأول على ناقل مانيوال من ست سرعات فقط ، بينما يمكن إقران الأخير يدويًا أو أوتوماتيكيًا بناقل من ثماني سرعات .

بيجو 2008 الفيس ليفت 
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