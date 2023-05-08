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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لذوي الاحتياجات الخاصة.. مرسيدس E200 بتخفيضات خيالية| صور

مرسيدس E200 2004
مرسيدس E200 2004

أطلقت الحكومة المصرية العديد من القوانيين التي تعطي الكثير من المميزات والتخفيضات لمساعدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي سيارات مجهزة طبياً  لهم، وتهدف هذه القوانيين الي توفير العديد من طرازات السيارات التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة علي التنقل والذهاب الي التسوق والتنزه دون مساعدة احد .

مرسيدس E200 موديل 2004


يقدم موقع صدى البلد سعر ومواصفات مرسيدس E200 موديل 2004 مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة :

مرسيدس E200 موديل 2004

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مميزات الأمان لـ مرسيدس E200

تحتوي سيارة مرسيدس E200 علي الكثير من مميزات السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وستائر هوائية أمامية وخلفية، وأحزمة أمان ، وفرامل ABS، ونظام تحكم في الثبات إلكترونيا ESP، ونظام التحكم في الجر، وPre Safe، وأقراص فرامل كبيرة الحجم، ونظام لتوقف كل عجلة في السيارة بمفردها، وحساسات للمكابح للتعامل مع المواقف المختلفة المفاجئة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

مرسيدس E200 موديل 2004

مقصورة مرسيدس E200

زودت مقصورة سيارة مرسيدس E200 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها ، خطوط منحنية بالداخل، وخامات لينة، ولمسات كرومية عديدة، وعجلة قيادة أنيقة رباعية الأذرع، وكونسول وسطي أمامي، وبها لمسات خشبية مميزة، وألواح من البلاستيك توفر مظهر داخلي فاخر للسيارة، وعدادات مميزة، وعداد للسرعة بإضاءة ليد، وشاشة عرض، وإضاءة داخلية مميزة، وساعة تقليدية ديجيتال مثبته بالتابلوه الأمامي، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين إضافي مثبت بالتابلوه، وفتحة سقف.

مرسيدس E200 موديل 2004

محرك مرسيدس E200

تحصل سيارة مرسيدس E200 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 204 حصان، وتتسارع سيارة مرسيدس E200 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم\ساعه في 9.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 228 كم\ساعه، وسعة خزان وقودها 80 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

مرسيدس E200 موديل 2004

سعر مرسيدس E200

تباع سيارة مرسيدس E200 موديل 2004 لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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