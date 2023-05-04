أول سيارة مرسيدس في العالم تحصل على حماية للطلاء الخارجي| شاهد

استغرق الأمر من مرسيدس بنز أكثر من خمس سنوات ونصف لتقديم أول إنتاج مرسيدس- AMG One بين يدي العميل الأول، ونظرًا لكونها نادرة جدًا وباهظة الثمن ، بطبيعة الحال ، تحتاج هذه السيارة إلى حماية الطلاء وفقًا لأعلى المعايير وهذه ليست مهمة يمكن للجميع القيام بها، وفي مقطع فيديو جديد نرى محترفين يصقلون ويطبقون PPF على أول عميل لسيارة AMG One في العالم.

أول سيارة مرسيدس في العالم تحصل على حماية للطلاء الخارجي

هذه هي بالضبط نفس السيارة التي أظهرتها شركة صناعة السيارات الألمانية على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير من هذا العام عندما تم تسليمها إلى مالكها الجديد. السيارة الخارقة سوداء في الغالب مع لمسات خضراء من بتروناس والعديد من النجوم البيضاء ثلاثية الرؤوس في القسم الخلفي، تتميز العجلات بلمسات نهائية من ألياف الكربون وتحظى أيضًا بنفس مستوى الاهتمام من التوباز مثل جميع المكونات الخارجية الأخرى للسيارة.

أول سيارة مرسيدس في العالم تحصل على حماية للطلاء الخارجي

بدأ إنتاج AMG One مرة أخرى في أغسطس من العام الماضي وتخطط الشركة لبناء 275 نموذجًا فقط مجمعة يدويًا في منشأة كوفنتري في المملكة المتحدة، لا نعرف من يملك نماذج الإنتاج الأولى ، ولكن تم الإبلاغ عن أن سائقي الفورمولا وان لويس هاميلتون ونيكو روزبرج وديفيد كولتهارد من بين المحظوظين الذين حصلوا على مثال للسيارة الخارقة، ويبلغ سعر سيارة مرسيدس الأكثر قوة في التاريخ حوالي 2.75 مليون دولار.

أول سيارة مرسيدس في العالم تحصل على حماية للطلاء الخارجي

عند الحديث عن أدائها، يتم تشغيل AMG One بواسطة مجموعة نقل الحركة الهجينة المشتقة من Formula 1 ، والتي تتكون من محرك V6سعة 1.6 لتر وأربعة محركات كهربائية، تم بناء هذا النظام من قبل قسم المحركات عالية الأداء من مرسيدس ‑ AMGفي بريكسوورث ، وتهتم منشأة الإنتاج المخصصة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع Multimatic بالتجميع.

بالعودة إلى مقطع الفيديو الخاص بالتفاصيل وحماية الطلاء ، يعرض لنا فريق توباز أيضًا سيارتين أخريين تم تصنيعهما في المملكة المتحدة كمحتوى إضافي، هذه هي Aston Martin Vulcan و Valkyrie، وهي أيضًا آلات نادرة جدًا ومكلفة وقوية.