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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن أقوى مواصفات E-CLASS الجديدة | فيديو وصور

مرسيدس E-CLASS
مرسيدس E-CLASS

تعمل كل من مرسيدس بنز و BMW على سيارتهما السيدان متوسطة الحجم المهمة هذا العام ، وكانت البداية مع مرسيدس-بنز التي كشفت عن سيارة E-CLASS الجديدة موديل عام 2024 التي تم الكشف عنها والتي تم تأتي بمواصفاتها الأوروبية قبل أشهر من منافستها BMW الفئة الخامسة.

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مرسيدس E-CLASS

بصريًا، تتشابه السيارة E-CLASS بشكل كبير من الأخ الأكبر للفئة S،  ويظهر ذلك من خلال التفاصيل البسيطة مثل مقابض الأبواب المتدفقة والخط الأفقي القوي المكسو بالكروم الممتد عبر غطاء الصندوق الخلفي بين المصابيح الخلفية.

مرسيدس E-CLASS

تتميز E-CLASS الجديدة بالطابع الرياضي مثل الفئة C الأصغر ، في حين تضمن الشبكة الأمامية الجديدة باللون الأسود البيانو في المقدمة ونمط النجمة الثلاثية في الأضواء الخلفية، واعتمادًا على التصميم الذي اخترته ، ستكون الشبكة هي ما ستظهر عليه مرسيدس فئة "Progressive" مما يعني أنها تتميز بالعشرات من النجوم الصغيرة ، أو "كلاسيك" وهي شبكة دايملر المضلعة المعتادة.

مرسيدس E-CLASS

تأتي الفئة Eمع شاشة عرض رقمية قائمة بذاتها وشاشة وسائط MBUX مدمجة في لوحة القيادة. ولكن يمكن توسيع شاشة لوحة القيادة هذه اختياريًا لتشمل شاشة عرض للركاب أعلى صندوق القفازات.

مرسيدس E-CLASS

تعتقد مرسيدس أن الاتصال والقدرة على جلب المحتوى الحي ونشاط الوسائط الاجتماعية إلى السيارة هو المستقبل ، لذلك هناك كاميرا سيلفي وإمكانية الوصول إلى التطبيقات والألعاب مثل TikTokو Angry Birds، بالإضافة إلى القدرة على بث الفيديو المباشر. 

 

تقول مرسيدس إن معالجًا فرديًا جديدًا وقويًا للغاية يقوم بالمهمة التي كان من الممكن أن يتم تنفيذها بواسطة أجزاء متعددة من الأجهزة من قبل ، مما يجعل النظام الكهربائي بأكمله أسرع. 

مرسيدس E-CLASS

ستعتمد السيارة على محرك بقوة 201 حصان (204 حصان) بنزين E200بالدفع الخلفي ، ومحرك ديزل بالمقابل ، و 194 حصان (197 حصان) لنسخة E200d ، والذي يتوفر في كل بنظام دفع بالعجلات الخلفية أو رباعي، سيصل الثلاثة إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) في 7.8 ثانية أو أقل وأعلى 145 ميلاً في الساعة (238 كيلومترًا في الساعة) بمساعدة مولد بدء تشغيل متكامل تم تعزيز إنتاجه من 15 كيلو واط (20 حصانًا / 20 حصانًا) إلى 17 كيلو واط ( 23 حصان / 23 حصان).

 

سيبدأ بيع سيارة الفئة E الجديدة في وقت لاحق من هذا العام ، لكن لم يتم الإعلان عن الأسعار.

MBUX E-Class BMW مرسيدس مرسيدس بنز دايملر

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