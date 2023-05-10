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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا| موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري.. وأحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتزال محمد عبد الشافي

محمود بكري
محمود بكري

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

كشف الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عن موعد ومكان عزاء شقيقه الراحل، النائب محمود بكري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفي بكري: “يقام يوم الأحد القادم، عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، بعد أداء صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم”.

 

عقب رحيل النائب محمود بكري.. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء

خيمت حالة من الحزن على الوسط الصحفي عقب الإعلان عن وفاة الكاتب الصحفي والنائب البرلماني محمود بكر، عضو مجلس الشيوخ، عقب صراع مع المرض.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أسم الكاتب الصحف “محمود بكري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

إلى تونس.. كهربا يشوق الجماهير قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة له قبل مباراة الترجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة له عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها : “إلي تونس”.

 

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتزال محمد عبد الشافي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، حقيقة اعتزال محمد عبد الشافي، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر مقرب من محمد عبد الشافي: اللاعب لم يتحدث مع الإدارة نهائيا في اعتزاله نهاية الموسم الجاري”.

 

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