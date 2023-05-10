عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلي تونس.. كهربا يشوق الجماهير قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

كهربا
كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة له قبل مباراة الترجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة له عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها : “إلي تونس”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة في تونس، استعدادًا لخوض مباراة الترجي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

محمود عبد المنعم كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى الترجي دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

عقب رحيل النائب محمود بكري.. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

وزير الأوقاف ينعى النائب محمود بكري

أخبار السوشيال ميديا.. ميسي يكتسح تريند تويتر.. ومحمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

محمد هنيدي وحمادة هلال يتفاعلان مع أزمة حسن شاكوش وريم طارق

أحمد حسن يكشف عن بديل مدرب بيراميدز حال رحيل باتشيكو.. تفاصيل

إبراهيم عبدالجواد يعلق علي انتقال ميسي إلى الدوري السعودي.. شاهد

استعدادا لفصل الصيف.. جولة مسائية لرئيس مياه الشرقية لمتابعة سير العمل بالمحطات

ترشيحاتنا

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم 6 أطفال

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

السودان ضربة البداية .. مواعيد مباريات منتخب الشاطئية في كأس العرب

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ