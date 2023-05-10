موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

كشف الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عن موعد ومكان عزاء شقيقه الراحل، النائب محمود بكري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفي بكري: “يقام يوم الأحد القادم، عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، بعد أداء صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم”.

وكان الكاتب الصحفي محمود بكري يعاني من أزمة صحية جعلته يلازم سرير المرض داخل مستشفى السلام الدولي لمدة 70 يوما، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء داخل مستشفى المعادي العسكري، الذي دخلها عقب تأخر حالته.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلماني، مصطفى بكري وفاة شقيقه قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا".