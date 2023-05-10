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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 17 ألف عبوة مشروب و270 كيلو عسل لعدم الصلاحية في الغريية

عصائر مجهولة المصدر
عصائر مجهولة المصدر بالغربية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية ، من مصادرة 17 ألف عبوة مشروب صناعى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، و3 ألاف قطعة عسلية منتهية الصلاحية، و270 كيلو عسل أبيض مغشوش، داخل منشأت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

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كانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قادت حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات، وأسفرت الحملة عن ضبط  17 ألف عبوة مشروب صناعى يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى، و3 ألاف قطعة عسلية منتهية الصلاحية، و270 كيلو عسل أبيض مغشوش.

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وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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