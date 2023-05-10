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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رغم العقوبات الغربية.. الصادرات الروسية تقفز إلى مستوى غير مسبوق| تفاصيل

روسيا
روسيا

قال القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، رسلان دافيدوف، اليوم الأربعاء، إن حجم صادرات روسيا لم يتأثر بشكل كبير من العقوبات المفروضة على البلاد، باستثناء النفط والغاز، لافتا إلى أن  أرقام الربع الأول من عام 2023 لبعض السلع أقوى مما كانت عليه في عام 2019، وفقا لوكالو تاس الروسية.

وأضاف ‏دافيدوف: "بالنسبة للصادرات يواجه منتجو النفط والغاز تحديات معينة، لكنهم سيتكيفون أيضا. خلاف ذلك، لم تتأثر حجم صادراتنا، وبالنسبة لبعض السلع، زادت مقارنة بعام 2019".‏

‏وفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بلغ إجمالي الصادرات 101.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، في حين انخفضت واردات السلع في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بنسبة 2019.2٪ إلى 6.55 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الروسية في يناير 9 2022.45 مليار دولار، بزيادة 8.69٪ مقارنة بشهر يناير 2021.‏

و‏في الربع الأول من عام 2023، حولت دائرة الجمارك الفيدرالية 2023.1 تريليون روبل (288.16 مليار دولار) إلى الميزانية الفيدرالية مقابل حوالي 59 تريليون روبل (2.25 مليار دولار) قبل عام. 

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‏ودخلت العقوبات النفطية الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وقدمت دول G7 وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل. 

وفي المقابل، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية عام 2022 إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية للأجانب إذا كانت العقود تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام آلية سقف الأسعار التي أدخلتها الولايات المتحدة ودول أخرى غير صديقة. 

ودخل الإجراء الروسي حيز التنفيذ بالنسبة للنفط في 1 فبراير الماضي. وتخفض روسيا حاليا إنتاج النفط طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات فبراير 2023.‏

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