قال رئيس حركة نحن نقف مع روسيا، فلاديمير روجوف، اليوم الأربعاء، إن بيان شركة إنرجواتوم الأوكرانية حول القوات الروسية الإضافية والمعدات العسكرية المتمركزة في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووي، يهدف إلى خلق ذريعة لمحاولة الاستيلاء على المنشأة النووية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وفي وقت سابق، قالت شركة إنرجواتوم، المشغل السابق لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا، إن الوضع في المنشأة استمر في التدهور بعد نشر قوات روسية إضافية في المنطقة.‏

‏وأضاف روجوف: "ليس لدي شك في أنه في ظل ظروف معينة، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية عبور نهر الدنيبر، وإنشاء نقطة انطلاق والاستيلاء على محطة زابوريجيا"، لافتا إلى إنهم يحاولون تبرير استفزازهم بإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، حيث وردت تقارير عن متفجرات وضعت على سطح المبنى الرابع للمصنع، والتي تبين أنها غير صحيحة.‏

وفي 4 مايو، ‏قالت إنرجواتوم إن القوات الروسية زعم أنها نشرت معدات عسكرية وأسلحة ومتفجرات في قاعة التوربينات في وحدة الطاقة الرابعة في محطة زابوروجيا النووية.‏

وأشار ‏روجوف إلأى أن ما يحدث ليس سوي ضجيج المعلومات يهدف إلى التغطية على الاستعدادات للاستفزاز والأعمال العدائية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى شرح أفعاله، لافتا إلى أن الأمر لا يتعين عليه شخصيا فشرح أي شيء ولكن السياسيين الغربيين بحاجة إلى تقديم تفسيرات لناخبيهم، وهذا هو السبب في أن الصور والقصص حول الروس هم المسؤولون عن كل ذلك تتناسب بشكل جيد مع هذا النموذج الذي تروج له أوكرانيا".