وكالة الطاقة الذرية تدعو لإقامة محيط أمني حول محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا

جدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، دعواته للأطراف المعنية لإقامة محيط أمني حول محطة الطاقة النووية زاباروجيا المحاصرة في أوكرانيا.



وقال جروسي- في بيان للوكالة- "رأيتُ مؤشراتٍ واضحة على استعدادات عسكرية في المنطقة عندما زرت محطة زاباروجيا للطاقة النووية قبل ثلاثة أسابيع فقط"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/.



وأضاف "منذ ذلك الحين، أبلغ خبراؤنا في الموقع مراراً عن سماع انفجارات، مما يشير أحياناً إلى قصف مكثف ليس بعيداً عن الموقع، إنني قلق للغاية بشأن الوضع في المحطة".