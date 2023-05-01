مقتل أثنين وإصابة 14 مدنيا.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على زابوروجيا

قال فلاديمير روجوف، رئيس حركة نحن معا مع روسيا، اليوم الأثنين، إنه تم قتل مدنيان وأصيب 14 آخرون نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة ميخائيلوفكا في زابوروجيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وعلى جانب آخر، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الاثنين، أن أسطول البحر الأسود الروسي يقوم بالاشتراك مع الدفاعات الجوية بصد هجوم لـ طائرات جوية بدون طيار في الميناء الخارجي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال رازفوزاييف عبر صفحته على تليجرام، إن قوات الأسطول الروسية بالاشتراك مع الدفاعات الجوية تقوم الآن بصد هجوم لطائرات العدو بدون طيار في الميناء الخارجي، لافتا إلى أنه تم بالفعل إسقاط طائرة بدون طيار، وخدمات المدينة على أهبة الاستعداد، ونحن نحافظ على الهدوء.