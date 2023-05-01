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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 8 طائرات مسيرة.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية مدرت ثماني طائرات أوكرانية بدون طيار خلال اليوم الماضي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال كوناشينكوف في مؤتمر صحفي حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: "دمرت قوات الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي ثماني طائرات أوكرانية بدون طيار بالقرب من مستوطنات جوروبيوفكا في منطقة خاركوف وكريمينايا وكراسنوريشينسكوي في جمهورية لوجانسك الشعبية وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك بيشانوفكا في منطقة خيرسون".‏

وأضاف كوناشينكوف، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تم القضاء على 413 طائرة و230 طائرة هليكوبتر و3 طائرات جوية بدون طيار و913 منظومة دفاع جوي و421 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و8 قاذفة صواريخ متعددة و927 أسلحة مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 1 قطعة من المركبات التكتيكية الخاصة.‏

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