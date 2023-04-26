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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا: يجب إعادة سيطرة كييف على محطة زاباروجيا النووية

صدى البلد

  قال سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ماتي ماسيكاس إن سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية زاباروجيا يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث لذلك يتعين على روسيا أن تعيد المحطة إلى أوكرانيا.


جاء ذلك في خطاب عبر الفيديو ألقاه ماسيكاس بمناسبة الذكرى 37 للكارثة النووية في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا الكارثة، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية. 


وأشار إلى أن تشيرنوبل تحكي أيضا قصة الأمل والوحدة ، موضحا أن الاتحاد الأوروبي قد قدم 432 مليون يورو لإنشاء ملجأ آمن جديد من أجل محطة تشيرنوبل النووية، وأن الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم 600 مليون يورو كقروض لتنفيذ برنامج لتحسين سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية. 


وأضاف أن "روسيا استهدفت عن عمد محطة الطاقة النووية في زاباروجيا" ووصفه بـ"الاحتلال غير القانوني".


وتابع "أن وقف العمليات العادية والتعدين والقصف والمضايقات والعنف واختطاف الموظفين الأوكرانيين يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث، ومن ثم فإن السيطرة على المنطقة المحتلة يجب أن تعاد إلى السلطات الأوكرانية"، مؤكداً أن موسكو يجب أن "تمتنع عن أي عمل آخر" يستهدف المنشأة النووية.
 

يذكر أن اليوم يوافق ذكرى انفجار مفاعل تشرنوبل النووي في الاتحاد السوفيتي في 26 أبريل 1986، ومفاعل تشرنوبل من المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ويقع بمدينة تشرنوبيل في مقاطعة كييف الأوكرانية، وقد وقعت أكبر كارثة نووية في هذا المفاعل حيث كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووى في الوحدات 1و2و3 بينما كان يتم إجراء التجربة بالوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار.

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