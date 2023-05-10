الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية لأربعة فلسطينيين من مدينتي بيت لحم وطوباس بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال، اعتقلت شابين من بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد نادر الرفاتي، من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت بعد منتصف ليلة أمس، وعلى المدخل الغربي لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، الشاب مالك حسين هارون، من سكان مخيم الدهيشة جنوبا، بحجة وجود آله حادة داخل مركبته.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مدينة طوباس الوقعة جنوب شرق مدينة جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رياض محمد رفيق أبو عليان (19 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزله في المدينة.

كما أفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة في ساعات الفجر.