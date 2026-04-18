الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق

جانب من الإشغالات
جانب من الإشغالات
آية الجارحي

تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، واصلت أجهزة تنمية عددٍ من المدن الجديدة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق العامة، ورفع الإشغالات، وذلك بمدن أكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، والمنيا الجديدة، وبدر.

ففي مدينة المنيا الجديدة، تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على المرافق العامة، وخاصة شبكات مياه الشرب، حيث شملت الحملة المرور على الحي الحرفي والمنطقة الصناعية والامتداد، وأسفرت عن ضبط وإزالة (9) وصلات مياه خلسة بالحي الحرفي، بالإضافة إلى (13) وصلة أخرى بعدد من المحال التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نظم الجهاز حملة مكبرة لإزالة بؤرة عشوائية لفرز ونبش المخلفات بمنطقة الـ800 فدان، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق العمل المختصة لرفع جميع التراكمات والمخلفات، والتعامل الفوري معها.

وواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من المناطق الحيوية، شملت التجمعات الأول والثالث والخامس. ففي التجمع الثالث، تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في مهدها بإحدى القطع بمنطقة جاردينيا، كما أسفرت الحملة بالقطاع ذاته عن إزالة مخزن مخالف تم إنشاؤه ببدروم بحي جاردينيا (1).

وشهد التجمع الأول تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين أمام المحال التجارية بالمجاورات ومراكز الخدمات، وفي التجمع الخامس، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالحي الثالث ومنطقة مول الياسمين، وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات والتحفظ على المضبوطات، مع استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة الشروق، تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت سوق 63م بمنطقة حجر الأساس وسوق المنشاوي، بمشاركة الجهات المعنية وبالتنسيق مع مسئولي وزارة التموين، وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، وفتح الممرات بالكامل.

وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لمخالفات تغيير النشاط بالوحدات السكنية بالحي الثاني – المجاورة الأولى، حيث أسفرت الحملة عن رصد عدد من الوحدات التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى أنشطة تجارية وإدارية بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة، وعلى الفور تم تنفيذ الإزالات الفورية لتلك المخالفات.

كما تم تنفيذ حملة صباحية لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات بعدد من المناطق، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمنطقة التوسعات الشرقية ووصلة دهشور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملة ثالثة استهدفت عددًا من أحياء المدينة لإعادة الانضباط والقضاء على المظاهر العشوائية.

كما تم تنفيذ قرارات إعادة الشيء لأصله، وغلق 8 محال مخالفة، والبدء في إزالة استوديوهات مخالفة بردود عمارة بالحي الثاني، فضلًا عن شن حملات مكبرة استهدفت القطاع الشرقي بالمدينة لتعقب وإزالة جميع مظاهر العشوائية.

وفي مدينة بدر، شهدت منطقة “الزلزال” تكثيفًا للحملات الميدانية، حيث نفذ جهاز المدينة حملة إشغالات ليلية موسعة استهدفت القضاء على الأنشطة غير المنظمة، وأسفرت عن رفع جميع الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد “الحي المتميز” تنفيذ غلق وتشميع وفصل المرافق عن عدد (4) قطع مخالفة، بعد رصد مخالفات تتعلق بتغيير النشاط من سكني إلى أنشطة أخرى دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

