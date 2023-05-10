بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنها تعمل مع السعودية للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان.

وأكدت الخارجية الأمريكية لشركائها وحلفائها أنه لن يكون هناك مجال لاستخدام حل عسكري للأزمة في السودان. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضافت، أنها ستحمل قادة السودان مسؤولية استمرار العنف.

وثمنت الخارجية الأمريكية الجهود السعودية لاستضافة محادثات بين طرفي الصراع بالسودان.

الخارجية الأمريكي، "تفاؤل حذر لدى المفاوضين الأميريكيين المشاركين في المحادثات

كما قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، "تفاؤل حذر لدى المفاوضين الأميريكيين المشاركين في المحادثات عن السودان في جدة".